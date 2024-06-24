中国专家：推动中越双边关系迈上新台阶

值此越南政府范明政将于2024年6月24日至27日出席在中国辽宁省大连市召开的世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛），并对中国进行工作访问之际，越通社驻北京记者就范明政此行的相关问题对中国中央广播电视总台越南语部主任、越南研究专家魏为进行了采访。

对今年夏季达沃斯论坛的议程做出评价时，魏为表示，论坛将于6月25日至27日在大连举行。包括越南政府总理范明政等来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表将参会。中国国务院总理李强将在论坛发表特别致辞。

魏为强调，由世界经济论坛与中国政府联合举办的新领军者年会会议规模仅次于在瑞士达沃斯举行的年会。范明政总理曾于2023年6月对中国进行了正式访问，并参加了在天津举行的世界经济论坛第14届新领军者年会，讨论了阻碍全球和越南经济增长的挑战，如全球经济衰退、不断上升的通胀、人民生活困难、Covid-19的后遗症、战略地缘政治竞争、贸易保护主义以及威胁全球粮食安全和能源安全的冲突。

此次范明政总理再次受邀参加论坛，既体现了世界对越南在经济中的地位和作用以及越南革新开放的赞赏，也体现了越南积极参与全球经济发展和全球治理的国际责任。

魏为在谈到两国的关系时表示，中越有着深厚的传统友谊，两国利益交融，命运与共。中国连续多年是越南最大贸易伙伴，越南是中国在东盟最大合作伙伴。近年来，两国领导人互访频繁，各领域交流密切。在习近平总书记和阮富仲总书记引领下，两党两国关系发展保持良好势头。

2025年是中越建交75周年，在复杂动荡的世界局势中，两国要更加注重维护发展好两国关系，共同推进社会主义事业，携手构建更加紧密的命运共同体，在新起点上把双边关系推上新台阶，为世界和平发展注入更多稳定性和正能量。

在魏为看来， 中越双方应该深入挖掘两国铁路运输效能潜力，加快边境标准轨铁路联通，推进口岸开放升格和设施联通；扩大农产品贸易、投资、能源等领域合作；增开直航航班，增进文旅、教育、青年等领域交流；两国政府还应继续为两国企业相互投资兴业创造良好营商环境。此外，两国必须坚持通过对话协商管控分歧，推进海上务实合作，加快“东海行为准则”（COC）磋商，避免采取使形势复杂化、扩大化的行动。（完）