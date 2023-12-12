中共中央总书记、中国国家主席习近平开始对越南进行国事访问

应越共中央总书记阮富仲和夫人、越南社会主义共和国主席武文赏和夫人邀请，12月12日，中共中央总书记、中国国家主席习近平和夫人抵达河内，开始对越南进行正式访问。

陪同习近平出访的有习近平夫人彭丽媛，中央政治局常委、中央书记处书记、中央办公厅主任蔡奇, 中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部部长王毅，中共中央委员、中央中央对外联络部部长刘建超，中央政策研究办公室主任江金权，国家发展改革委员会主任郑栅洁，中共中央委员、商务部部长王文涛，中共中央委员、广西壮族自治区党委书记刘宁，中共中央委员、云南省委书记王宁，中国驻越南大使熊波，国家国际发展合作署署长罗照辉，中央国际军事合作办公室主任黎鬓，外交部部长助理农融等。

越南驻中国大使范星梅在就中共中央总书记、中国国家主席习近平此次访问越南对越中全面战略合作伙伴关系的意义接受记者采访时表示，这次是习近平同志第三次以中国共产党和国家领导人的身份访问越南。此访恰逢两国纪念建立全面战略合作伙伴关系15周年之际进行，因此更具意义，展现出中国党和国家以及习近平个人对越中关系的重视。两党、两国高层领导将深入讨论进一步深化和提升越中全面战略合作伙伴关系水平的各大方向；发挥两党、两国高层领导之间交流传统，进一步巩固政治互信，积极推进各领域的合作走向深入，助力推动双边关系迈进更务实、更有效的新发展阶段。越南党、国家和人民十分重视此次访问。（完）