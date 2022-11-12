东盟峰会：政府总理范明政出席东盟与各对话伙伴国会议

*在第25次东盟与中日韩领导人会议上，各位领导人高度评价ASEAN 3合作的重要性，为东亚和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。对2018-2022年阶段ASEAN 3合作计划取得值得激励的结果，各领域的项目近600个表示欢迎。各位领导人同时同时强调需配合有效开展2023-2027年阶段工作计划。2021年，东盟与中日韩三国的贸易额达1.098万亿美元，较2020年增长25.1%。来自各伙伴的投资资金达326.5亿美元，占流入东盟的外资总额的25.4%。东盟与中日韩三国强调继续配合有效抑制新冠肺炎疫情，一致同意今后需集中促进市场开放，尽早完全恢复贸易往来，促进贸易自由化，为经贸合作继续强劲发展创造便利条件，与此同时扩大在走向可持续发展领域、绿色增长等领域的合作范围。范明政在会议上发表讲话时强调，自1997年以来，ASEAN 3已逐步成为东盟与个伙伴合作，走向一个和平、文风、可持续发展和繁荣的东亚中的动力之一。在当前情况下，ASEAN 3需率先坚持多边主义，贸易自由化，对各机会开放国门，在各方面相连接和实现各领域平衡。范明政高度评价ASEAN 3两年来有效合作抗疫。中国、日本和韩国已项东盟各国提供疫苗和医疗物资援助。关于ASEAN 3未来合作方向，范明政同意按照三个支柱切实和有效地启动2023-2027年工作计划，强调安全地恢复贸易往来、重新开放经济就是第一优先。ASEAN 3的合作需通过加强信息互换、经验分享、政策配合、技术转让、数字化转型和绿色经济发展来促进应对气候变化和可持续发展的努力；一致同意成立ASEAN 3之间的绿色增长合作机制。范明政强调，制定和实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已为ASEAN 3带来切实效果。范明政强调需进一步有效深化该协定和一致同意成立RCEP秘书处，同时建议促进在基础设施建设、人力资源、民间交流和劳务合作等方面的合作。范明政对位地区和平、稳定、合作、发展和繁荣做出贡献的倡议表示赞同；建议ASEAN 3各国位东盟快速复苏和可持续发展提供积极和更有效的援助。范明政承诺将为ASEAN 3稳定、和平和繁荣，ASEAN 3地区各国人民过上温饱和幸福生活，没有任何人被掉队竭尽全力。范明政建议ASEAN 3各国继续发挥坦诚对话、真诚合作、睦邻友好、利益和谐、风险共担等的精神，有助于营造健康竞争环境，减少矛盾和防止冲突。*在第19次东盟与印度领导人会议上，各位领导人强调了东南亚与印度的传统关系，为东盟与印度关系30年来取得新进展打下基础。会议上，东盟与印度领导人已通过了建立全面战略伙伴关系的联合声明，为双边合作日益扩大和活跃发展注入重要动力。印度副总统贾格迪普·丹卡尔强调东盟是印度“向东行动”政策和“印太倡议”中的重要支柱。印度支持东盟在地区架构中起着核心作用和重视与东盟的亲密睦邻关系。为了进一步发挥经贸伙伴关系的潜力，双方一致同意确保贸易和投资之流的连续性，巩固供应链的对接和韧性，为贸易和货物创造便利，有效落实东盟-印度自贸区。今后，东盟与印度集中优先促进复苏，互相援助提升卫生能力，推进海洋可持续合作，有效利用印度政府承诺向东盟海上合作、反恐和打击跨国犯罪提供总额达10亿美元的贷款款项；促进科技应用、数字化组韩星，同时扩大能源转型、应对气候变化、绿色和可持续发展等的合作范围。越南政府总理范明政在会议上发表讲话时强调，东盟始终重视促进与印度在各领域的关系，欢迎印度积极开展向东政策和推进与东盟和地区的合作。范明政建议东盟与印度配合，为地区和平、安全、稳定和繁荣做出更有效和负责任的贡献，确保地区秩序，互相平等对待和尊重，合作共促发展。范明政强调，东盟与印度需配合充分开发和发挥各巨大潜力和优势，为复苏，走向可持续发展进程做出有效和积极贡献。范明政认为需有效利用地处印度洋和太平洋海岸的重要战略位置，对海上可持续合作给予最高优先。配合有效开发仍广阔的贸易、投资合作余地，实现供应链和生产链多样化，建议印度继续为越南和东盟各国农产品开放市场；扩大科技、人力资源培训、数字化转型、绿色转型、循环经济等领域的合作范围；加强合作合作发展湄公河次区域；继续保持密切配合，互相援助提高卫生韧性能力，发展制药工业，互相交换信息和分享经验，提高人民保健质量。*在第二次东盟与澳大利亚领导人会议上，东盟各国领导和澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞高度重视于2021年建立的双方全面战略伙伴关系，一致高度评价近期取得的积极进展。据澳大利亚的统计数据，2021年双边贸易总额达955.1亿美元，增长26%以上。其中，澳大利亚对东盟的投资资金达205.7亿美元。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内塞承诺加强与东盟的关系，支持东盟在地区的核心作用和希望同东盟一道开展务实合作。他同时正式建议于2024年举行东盟-澳大利亚关系50周年纪念峰会。东盟各国强调，澳大利亚是东盟在地区的重要伙伴之一，高度评价该国对东盟共同体构建进程的积极贡献和有效援助。东盟感谢澳大利亚已援助抗击新肺炎疫情。关于未来双边关系发展方向，东盟与澳大利亚领导人一致同意集中优先推进全面复苏努力、绿色和可持续发展，继续配合有效应对和击退疫情。继续促进贸易和投资，促进地区经济互联互通和贸易自由化；加强教育、培训、职业技能培训、人力资源发展等方面的合作，援助实施数字化转型，灾害管理，能源转型和应对气候变化。范明政在会议上发表讲话时对于2024年在澳大利亚举行东盟-澳大利亚关系50周年纪念峰会表示支持，相信这将是双方回顾50年来对话和合作关系取得的进展和提出下阶段的发展方向。为了推动东盟-澳大利亚关系发展与全面战略伙伴关系相称，范明政建议今后双方需保持密切配合，早日完全恢复和促进贸易和投资，建议澳大利亚向东盟农产品进一步开放市场和提供技术援助。此外，双方需加强合作，援助提升卫生韧性，继续向东盟突发公共卫生事件和新兴疾病中心(ACPHEED)提供援助；援助发展战略基础设施、教育培训、优质人力资源、民间交流、文化、旅游等；积极开展湄公河-澳大利亚伙伴框架，援助包括越南九龙江三角洲地区在内的湄公河次区域发展的努力，致力于促进东盟地区包容性增长、均匀和可持续发展。范明政还建议东盟和澳大利亚扩大创新技术应用、数字经济、能源转型、环保、应对气候变化、绿色增长等方面的合作范围。范明政欢迎澳大利亚关于举行东盟-澳大利亚气候变化和能源转型的高层对话论坛并愿与老挝和澳大利亚配合在2023年内在越南举行该活动。会议上，东盟与澳大利亚领导人已通过在东盟关于印度洋-太平洋的观点（AOIP）进行合作的联合声明。在各会议上就共同关心的国际和地区问题交换意见时，东盟和各对话伙伴国领导强调，各国需在维持和确保地区和平、安全和稳定中提高责任精神和分享共同利益。坚持关于东海的原则立场，东盟建议各伙伴继续支持制定高效、具有实质性内容和符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内等国际法的《东海行为准则》（COC），把东海建设成为和平、稳定、合作与可持续发展的海域。各伙伴强调支持东盟在促进有效实施5点共识，援助缅甸寻找可持续、可行性、渡过难关、尽早稳定局势中的作用和努力。各国对朝鲜半岛近期局势深表担忧，支持促进朝鲜半岛和平、稳定和完全无核化的努力。（完）