专家：河内还剑郡合并 “得不偿失”

还剑郡是河内唯一一个在2023年至2025年期间需要重新调整的县级行政单位的消息引起全国舆论，特别是专家和首都民众的高度关注。



许多意见不赞成合并，但建议保留原样，因为还剑郡是具有许多历史和文化价值的中心城区，尤其是在升龙-河内印迹方面。因此，不能因为一个行政标准或决定而忽略了这一点。



需要尊重历史



在最近举行的2023～2030年全国县级、乡级行政单位重组视频会议上，河内市人民委员会主席陈士青表示，按照越南国会所发布的第35号决议，经过核查和对照，河内还剑郡和176个乡坊在未来2年内需要合并。



还剑郡共有18个坊，毗邻巴亭郡、二征夫人郡、栋多郡和红河。



根据第1211/2016/UBTVQH13号决议第七条，郡级行政单位的标准包括：人口规模15万人以上、面积35平方公里以上、下属行政单位（坊）12 个以上。



未来两年，面积低于标准20%、人口低于标准200%的县级行政单位必须合并。



对于还剑郡，2018年的统计数据显示，该郡人口约为155900人。该郡自然面积为5.29平方公里，比县级行政单位标准低近7倍。



参照国会常务委员会的规定，还剑郡人口达到了100%的标准，但面积仅达到15%左右，因此需要合并。



越南城市发展规划协会副主席、河内市规划建筑厅原厅长陶玉严在接受本报记者采访时强调，他不支持还剑郡合并，并建议保持原样。



“这是一个需要仔细考虑的问题，因为要组建一个郡，必须遵循5个标准：人口；面积；行政单位的数量；经济结构；基础设施结构。在这些标准中，还剑郡只有一项标准不符，那就是面积。其余标准均合格，尤其是经济结构和基础设施标准等方面最为突出。





河内大剧院 。图自越通社



陶玉严表示，还剑郡是首都的中心郡，具有特殊的历史文化价值，尤其是多年前形成的升龙——河内印迹。因此，该郡的面积虽然低于标准，但不能 “冒险”将其作为决定性因素。



陶玉严说，“鉴于首都中心郡的文化传统、历史和发展进程，我们需要认真考虑，不能仅仅因为一项行政决定而使文化价值、历史印记失去其价值”，并强调所有的规定都是人定的，所以在实施过程中需要合理可行，不要太死板，特别是要尊重历史。



陶玉严表示，合并问题还得征求民众的意见。他希望河内市不要将还剑郡并入某个郡。



得不偿失



谈及上述内容，越南城市规划与发展协会主席、建筑师陈玉正也明确指出了许多理由，阐述了他不支持还剑区合并的观点。



陈玉正表示，行政单位合并的政策是正确的。但合并任何一个行政单位都需要从多个角度进行评估，尤其是对还剑郡而言，合并计划越要谨慎。



陈玉正说，“在河内，还剑郡是中心郡，在历史、文化和精神方面有许多特殊的价值。因此，将还剑郡并入任何其他郡都是不合适的。”由于隔红河，还剑郡无法与龙边郡或嘉林县合并。



对于巴亭郡、栋多郡或二征夫人郡，陈玉正表示，担心还剑郡的合并会引起很大的冲动。合并后，郡的名称必须更改，这也将使得首都河内具有很大文化和历史价值的郡失去其价值。



陈玉正举例说，还剑郡拥有36条具有千年历史的街道，以及大剧院、大教堂等众多著名建筑物。还剑郡还拥有笔塔、栖旭桥、玉山祠、李太祖塑像等建筑群。这些都是首都重要的文化和历史标志。



陈玉正表示，“以上历史价值足以使还剑郡非常特别。如果仅仅因为合并，就会使还剑郡失去其历史文化价值，值得吗？”。他说，如果将还剑郡合并，将得不偿失。而且，这会让人们感觉恐慌。



建筑师陈玉正也指出，河内市还有许多工作要做，比如要做好首都规划，建设首都四环路、红河两岸规划。因此，合并还剑郡这一重要的郡是不合理的。





此前，在最近举行的《首都法》（修正案）研讨会间隙，内政部地方政策司副司长阮友诚也表示，除了人口规模、面积等标准外，行政单位的重组还需要考虑多方面的因素。



阮友诚强调，在2023年～2025年期间需要重组的还剑郡和河内176个乡级行政单位只是核查的数据，并不是一个正式决定或重组方案。



按照程序，河内市需要制定总体方案，在获批之后才继续开展具体方案。（完）