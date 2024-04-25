《日内瓦协议》签署70周年庆典在河内举行

4月25日上午，越南外交部在河内举行《关于停止越南战事的日内瓦协议》签署70周年（1954年7月21日~2024年7月21日）庆典。

出席活动的有各位越共中央书记：越南祖国阵线中央委员会主席杜文，中央对外部部长黎淮忠以及政府副总理陈流光，原党和国家领导人等。

陈流光副总理在活动上发表讲话时强调，《日内瓦协议》成功签署后，越南独立、主权、统一和领土完整等基本民族权利有史以来第一次在国际条约中得到正式确认，并受到与会各国和各方的认可和尊重。

陈流光表示，日内瓦会议的胜利首先归功于胡志明主席的领导下的越南共产党的正确革命政策。这场胜利也是越南军民长达九年顽强斗争、百折不挠、坚持不懈的战斗精神的结晶，最终取得了历史性的奠边府大捷。这次胜利也是老挝、柬埔寨、中国、苏联等社会主义国家和包括法国人民在内的世界热爱和平人士的声援、支持和宝贵援助的结果。

陈流光强调，70年过去了，但《日内瓦协议》仍然留下许多宝贵教训，对当今和将来国家建设和保卫事业仍然具有宝贵的价值。

外交部长裴青山在纪念讲话中强调，日内瓦会议是越南出席的第一个由强国直接参与谈判和签署国际条约的大型多边国际会议。越南的革命外交在这次活动中肯定了一个具有数千年文明的民族的心态、智慧、本领和品格以及独立主权和热爱和平的国家的地位。

裴青山表示，1954年《日内瓦协议》是越南革命外交史上的里程碑之一，《日内瓦协议》的谈判、签署和实施过程是有关越南对外和外交学派的一本宝贵手册，在后来的1973年《巴黎协议》的谈判、签署和实施以及当前外交事务的开展中，越南党继承并创造性地运用和发展这一手册中的经验教训。

面对当今世界十分复杂的波动，越南创造性地运用“以不变应万变”的方针，在坚定的原则、灵活的战略和行为、和平友好的精神、坚持对话与合作的基础上妥善处理对外关系。我们不仅维护了和平稳定的环境，维护独立、主权和领土完整，而且推动合作服务经济社会发展。

《日内瓦协定》的许多宝贵经验需要继续研究、评价和总结，在建设具有“越南竹子”特色的对外和外交学派中继承、运用和发展。

值此活动之际，当年出席日内瓦会议的越南民主共和国政府谈判代表团团长——已故总理范文同的儿子范山阳少将分享了他从父亲那里听到的难忘故事。

老挝和柬埔寨驻越南大使发表讲话时强调，1954年《日内瓦协议》清楚地体现了印度支那共产党领导人明智、灵活的战争军事和外交政策、牺牲精神以及内部和国际团结，协议内容是停止战事，从这印度支那三国撤军，保证老挝、越南和柬埔寨的和平、独立和领土完整，结束了法国对印度支那的殖民统治。（完）