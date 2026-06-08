越共中央书记处常务书记陈锦秀会见东南亚各国政党代表

6月8日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见了正在访问越南并出席在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内举办的“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会的东南亚各国政党代表团团长。

陈锦秀对东南亚各国政党代表团表示欢迎，并强调，各政党出席并在“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会上发表意见体现了东南亚各国政党对地区未来和东盟共同体未来做出重要且负责任的贡献。



陈锦秀强调，越南共产党重视并希望扩大与东南亚乃至世界各国政党的关系，为各自国家、人民和地区的和平、稳定、发展和繁荣而努力。



东南亚各国政党代表在会上发言时，高度评价越南取得的发展成就以及越南为维护地区和平、稳定作出的积极贡献。



东南亚各国政党代表强调，越南共产党举办此次座谈会具有重要意义，为地区各政党就共同关注的问题交换看法创造了平台。



越共中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社

各政党代表强调，推动各政党之间的对话将有助于增进了解、建立互信、分享治理和发展经验，从而为区域一体化进程补充一个重要的合作渠道，有助于巩固和平、稳定，促进可持续发展。



各位代表也希望今后维持东盟各政党之间的这一交流和对话机制，以加强合作，为深化各成员国之间的关系、巩固东盟内部团结作出贡献。



陈锦秀建议，东南亚地区各政党促进关于各自党情、国情以及世界发展趋势的信息交流，加强党建经验交流与分享，有助于增强各自党的内部力量，注重分享国家治理和发展经验，弘扬团结精神、尊重差异、推动对话、合作与共识，坚持东盟基本原则和国际法，以维护地区和平、稳定与发展环境，为构建团结、韧性、创新、可持续发展的东盟共同体进程作出贡献。 （完）