河内市两个合作社的典型范例

2022年头6个月，河内市农业与农村发展厅在农林水产品食品安全经营管理方面取得积极成效，提高了首都人民农产品供应链的价值。其中，丹凤县桂贵绿色蔬菜种植合作社和清池县大昂高科技水产养殖合作社采用了日本的管理技术，食品安全达标，堪称典型。

以自身健康担保蔬菜安全的故事

丹凤县桂贵绿色蔬菜合作社的产品多年来已经证明其对消费者“安全”的价值。关于合作社的安全理念，女主任邓氏桂肯定地说：“我用自己的健康来确保产品的安全”。

之前，邓主任曾在台湾一家有机蔬菜农场工作。她说：“在台湾，蔬菜产量很高，但清洁度远不止于此。种菜的水比饮用的水还干净，因为可以直接从水喉饮用自来水，但同样的水要经过过滤器后才能用来灌溉蔬菜” 。

邓主任对有机农业充满热情，她花了 16 年的时间在台湾学习生产绿色蔬菜种植技术。甚至，她还“拉”了丈夫阮登贵一起前来观摩学习。

2017 年，她开始种植有机蔬菜，至今农场面积超过 15 公顷，建有现代化的通风、空气和灌溉等系统。桂贵蔬菜合作社为全市16家幼儿园和3家连锁绿色蔬菜店提供安全蔬菜。每周每个地址将接收蔬菜 1-2 次，每次大约 200-300 公斤蔬菜。

邓主任不用除草剂消毒土壤或者化学药物杀虫剂，而是利用自己在使用有机肥料和益生菌。她将益生菌与砂糖、美禄牛奶混合并孵育一段时间，然后压碎、过滤后才喷洒。她坚持独特的“五不”耕作形式，即不喷洒除草剂；不用化​​肥；不用农药；不用刺激生长；不转基因以保护环境。

应用先进技术养鱼

在15公顷多的面积上，大昂高科技水产合作社正在投资应用“河流式”养鱼模式，共设养殖池15个。

清池县大昂高科技水产合作社主任阮文添说，这些养鱼池配备了曝气机、吸污机、白水系统、废水处理和氧化系统，鱼类生长发育良好，带来了高经济效益。 平均年产鱼量约300吨，收入超过70亿越盾，比传统养鱼高于近一倍。

该合作社于2018年成立，有7个成员和30户家庭，占地近70公顷，养殖罗非鱼、漂流鱼、鲤鱼等传统鱼类。每年每公顷产量约50-60吨，收入约15亿越盾，为当地创造70个就业岗位，月均收入700-800万越盾。