“可可豆经济”农旅两手抓

在日语中，“Bi”（美）为“清洁和美丽”，“Non由于特征的气候和土壤，洲德县可可树产量高及可可豆制品有独特的风味。日本高科技农业专家们看到这些优势就同一些越南企业联合成立了Binon可可股份公司，希望能生产出风味独特的巧克力。

由于特征的气候和土壤，洲德县可可树产量高及可可豆制品有独特的风味。日本高科技农业专家们看到这些优势就同一些越南企业联合成立了Binon可可股份公司，希望能生产出风味独特的巧克力。



为此，Binon 可可公司已动员并与当地以传统方式种植可可树的农户相结合转向有机农业模式。公司的工程师已亲自到实地引导栽培操作规程以及对新鲜可可豆销路提供咨询。公司成立初期只试验种植两公顷可可树，至今，在洲德县舍邦乡宝莲邑种植面积和工厂占地面积扩展到17公顷。Binon拥有日本现代化生产线，新鲜可可豆从采收后要经过10道工序，生产全过程封闭式全自动化，产出优质香甜的巧克力。



Binon 可可公园有湖泊和多年生森林，极为诗意与浪漫。本报记者 阮伦 摄



Binon 可可公司的多年生可可园正值收获季节。本报记者 阮伦 摄



得到精心的照料和适宜的土壤，洲德县可可生长发育得很好。本报记者 阮伦摄



有10多年可可种植经验的舍邦乡张文晋农户收割可可豆。本报记者 阮伦 摄



游客体验采收可可豆。本报记者 阮伦 摄



洲德县可可树产量高、发育良好。本报记者 阮伦 摄

2022 年前两个月，Binon 公司迎接游客量约为 4000人次，营业额达近 3.7 亿越盾。

有10多年可可种植经验的舍邦乡张文晋农户目前为Binon公司供应新鲜可可豆，他分享说：“由于得到Binon公司技术人员详细指导种植技术，自动灌溉系统省时省力，每公斤新鲜可可豆平均售价从 5500 到 7000 越盾。可可仍然比其他一些作物更有经济效益”。 此外，张先生打理的可可园还是游客常来光顾、参观学习经验的地方。

最初，Binon Cacao 公司只专注于用可可果生产巧克力，但基于这种源自中美洲的果实优势及公司装配生产线潜力巨大，到目前为止，该公司平均每月进口超过 6 吨新鲜可可，加上在洲德产美味的可可豆生产约20种产品。以Binon Cacao为品牌的主要产品有：巧克力、纯可可粉、茶、酒、麦片、可可冰沙……Binon Cacao的产品已通过SGS的ISO 22000认证，因此目前公司产品已远销日本，并现身越南的大型超市和越南的日本无印良品连锁超市。



可可豆分类工序。本报记者 阮伦 摄



Binon 可可公司生产出的可可制品。本报记者阮伦摄



Binon 可可公司 的产品。本报记者 阮伦 摄



Binon 可可公司生产出20多种可可制品，出口到世界许多国家。本报记者 阮伦 摄

此外，不仅仅是经济模式，在巴地-头顿省旅游厅和洲德县文化体育处的鼓励和支持下，Binon Cacao已经建立了一个种植生产园区，其可可生产成为当地独特的农业旅游和体验景点。公司的Binon Cacao Park区域占地4公顷，毗邻诗情画意的包森湖，完全符合被认定为旅游目的地的标准。来到这里，游客将体验到许多服务，例如：参观Binon的高科技可可园和生产工厂，在凉爽的湖畔享用巧克力、喝咖啡，或在可容纳数千人的餐馆、露营使用餐饮服务等。



