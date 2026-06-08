东盟未来论坛：发挥湄公河次区域动力与青年作用 全力实现东盟共同体愿景2045

在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内，6月8日，题为“东盟次区域合作架构中的湄公河：迈向2045愿景”研讨会和题为“塑造东盟未来”的跨代对话会在河内外交学院举行。

在2026年第三届东盟未来论坛（AFF）框架内，6月8日，题为“东盟次区域合作架构中的湄公河：迈向2045愿景”研讨会和题为“塑造东盟未来”的跨代对话会在河内外交学院举行。



湄公河次区域——东盟增长新引擎



越南外交学院副院长阮孟东在题为“东盟次区域合作架构中的湄公河：迈向2045愿景”研讨会上发言时强调，《东盟共同体愿景2045》只有转化为各层级，尤其是直接影响经济社会发展的次区域层面的具体行动，才能真正发挥其价值。其中，湄公河合作应视为东盟共同体建设进程中的重要组成部分，而不仅仅是一系列相互独立的合作倡议。



新加坡东南亚研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高级研究员黄氏河在座谈会上表示，湄公河流域目前已成为区域安全的“软支柱”，为东盟地区提供了重要的粮食、水产品和农产品资源。

老挝农业与环境部顾问阿努拉克·吉提昆（Anoulak Kittikhoun）指出，除了粮食安全之外，湄公河次区域在可再生能源领域也拥有巨大潜力。典型项目包括老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力项目、中老铁路项目等。因此，阿努拉克·吉提昆建议转变对湄公河次区域的认知，不应再将其简单视为一个“需要援助的地区”，而应重新定位为整个东盟地区的“增长、韧性和创新中心”。

东盟秘书处代表苏米特拉·贾亚西兰（Sumitra Jayaseelan）表示，与其建立更多新的合作框架，不如加强现有机制之间的衔接与协同。值得关注的是，东盟与大湄公河次区域（GMS）合作机制、东盟东部增长区（BIMP-EAGA）以及印尼—马来西亚—泰国增长三角区（IMT-GT）正式通过了2026—2030年联合行动计划，将能源、农业和旅游业列为三大重点合作领域。

湄公河次区域的发展也获得了合作伙伴的积极支持。澳大利亚驻越南副大使蕾妮·德尚（Renee Deschamps）重申了该国斥资逾4.5亿澳元投入“澳大利亚—湄公河伙伴关系”框架内能源安全、应对气候变化等领域的计划。

从青年视角共创东盟未来

在题为“塑造东盟未来”的跨代对话会上，越南外交学院副院长阮氏辰强调，当前东盟地区拥有超过2亿名年龄介于15至34岁的青年。他们不仅是区域发展的受益者，更是引领东盟应对全球重大挑战的重要力量。

参会代表围绕人工智能（AI）、气候变化及战略竞争等到2030年三大核心趋势从不同角度分享了见解。

英国驻东盟代表团团长海伦·玛丽·费齐（Helen Mary Fazey）认为，东盟须探索一条可持续发展道路，在减少碳排放的同时，不削弱经济增长和发展机遇。

在政策与区域认同方面，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）认为，青年应将人工智能（AI）作为参与外交政策研制定的重要工具，并不断以积极主动的姿态塑造未来。

越南外交学院阮武松教授表示，东盟成立的初衷之一就是管理大国之间的竞争，而如今这一使命正在传递给年轻一代。他强调，东盟共同体三大支柱的最终目标都是通过建立代际紧密联系改善人民生活。

此次对话会具有重要的现实意义，其目标之一是进一步完善《AFF 2030青年愿景宣言》，并将其提交相关高级别会议审议。

湄公河次区域发展倡议与青年声音在2026年东盟未来论坛上的交汇，展现出一个正在加速转型、不断焕发活力的东盟。东盟正积极破解体制机制瓶颈，加强代际联结，充分释放自身发展潜力，力争到2045年构建一个强大、韧性的东盟共同体。（完）