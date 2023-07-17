越南不让任何人掉队

17/07/2023

越南以高赞成票数当选2014-2016年和2023-2025年任期联合国人权理事会成员肯定了越南对人权保障的责任和成就。尽管国家经受多场战争留下长期的严重后果，社会经济生活至今仍然困难重重，但党、国家和政府不断努力，始终实现“不让任何人掉队”的承诺，以便建设和平、繁荣、温饱、幸福的国家。



人权--越南的生动事实

其一，自2015年修订的《民法典》正式承认变性人的权利近10年来，越南变性人网络执委会委员长武黄梅珠对修正案出台的“历史性时刻”记忆犹新。

当时，越南是世界上第62个、亚洲第11个国家承认不幸患有性别先天缺陷者或跨性别者拥有改变性别的权利。

对于武女士和越南LGBT（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者和跨性别者） 群体来说，变性人的权利从此得到法律的正式承认，他们的基本人权和人格尊严得到尊重和平等对待，不再受到歧视，可以充满自信地过日子，为社会做出有益的贡献。



“与地区其他国家相比，越南取得了许多突出成就和进步，尤其是消饥减贫方面令我印象深刻。极端贫困率已从90年代的40%左右下降到2020年的5%以下。这是奇迹般的变化”。

联合国开发计划署（UNDP）驻越首席代表凯特林·维森（Caitlin Wiesen）女士

目前，虽然在儿童模特公司供职，但她仍热衷于帮助LGPT群体的活动，其中有开办越南第一家专为该群体服务的特别诊所：红玉门诊部。这举措表明了国家政策的进步：公民一律享受医保制度的权利。

其二，冠名“河内黄梅暖窝”是专为吸毒者提供艾滋病防治服务的志愿者组织。其负责人阮氏珍分享，2019年3月8日越南领先世界把抗逆转录病毒药（ARV）纳入医保，由国家担负全部费用。从此，艾滋病毒感染者可以在全国63个省市的188个医疗机构就医。《医疗保险法》对艾滋病感染者与其他疾病患者一视同仁，为艾滋病感染者参加医疗保险，享受疾病诊治制度创造了良好条件，帮助他们减轻经济负担。



社会发展研究院（ISDS）院长屈秋红博士介绍，2006年颁布的“导致获得性免疫缺陷综合症的病毒预防和控制法”肯定艾滋病毒感染者应该受到平等对待，禁止针对他们的歧视。2010年《残疾人法》规定禁止针对残疾人的歧视，为残疾人参加劳动、为社会做出贡献创造平等条件。 “这些都是法律和政策的进步，显示越南政府不断更新政策以扶助弱势群体”，屈女士强调。

上述生动事实表明越南的人权保障随时随地都在落实。党和国家及时出台许多有效的政策，务期改善全民特别是弱势群体、贫困人群和偏远地区少数民族的经济、文化、社会、教育、卫生等条件。

以人权保障为奋斗目标 新冠肺炎疫情在全球爆发的当口，越南医生成功救活新冠肺炎患者英国飞行员喀麦隆的故事吸引了国际媒体的极大关注，纷纷赞扬越南人救死扶伤的崇高义举。 新冠肺炎疫情在全球爆发的当口，越南医生成功救活新冠肺炎患者英国飞行员喀麦隆的故事吸引了国际媒体的极大关注，纷纷赞扬越南人救死扶伤的崇高义举。

英国广播公司电台（BBC）援引在越南医院卧床的英国飞行员的话说：“如果在这个星球的其他地方，我肯定死了，因为卧床30天后，人家一定要拔掉呼吸机。我非常珍重越南人的好心，非常感谢越南医生舍生忘死，竭尽全力挽救我的生命”。

岘港市为外国人进行大规模新冠病毒检测。本报记者 清和 摄

胡志明国家行政学院的人权研究院前院长高德泰博士指出，这证明越南国家和人民不仅努力保护和尊重人权，而且体现了仁爱之心和胸怀广阔的精神。

越南希望成为联合国人权理事会成员旨在实现三个目标：一、越南坚定不移地保障人权；二、越南希望传播本国的价值观；三、越南希望体现本国对当今时代人权价值观的新理念。

在对外政策，越南希望与所有国家交朋友，不分政治社会制度和发展水平的差别，以便走近全球进步价值。

越南成为人权理事会成员意味着越南人权保障机制和思想的生成。在文件方面，越南拥有齐全的国际人权文件。越南构建了包括法律和专属机构的人权保障机制。

越法友好协会前秘书长皮埃尔•阿尔尚博表示：“做好人权保障是越南革新事业中的成就之一，越南在保障人权方面的成就不容否定”。

高德泰博士认为，越南所取得的人权成就有赖于对人权、外交和融入世界等领域的思维变化。越南的新理念是以人权保障为奋斗目标，将人权与当今时代价值观融为一体，体现仁爱之心和胸怀广阔的精神。