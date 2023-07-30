河村弘明与广治省医院患者的康复故事

30/07/2023

34岁的河村弘明是一名康复技师，从日本北海道自愿来到广治省综合医院工作。越过语言和疫情的障碍，他希望尽心竭力帮助患者，并与越南医生分享经验。

在广治综合医院康复科住院病房，日本志愿者河村弘明单膝下跪，帮助患者范氏娥穿上外套、拿上手杖后搀扶她去康复室。他一边工作一边聊天，满脸笑容，外人可能以为他们是母子俩。

“我热爱自己的工作和这里的病人。当我见到他们，我很高兴，他们也笑容满面，让我对工作更感兴趣。上级、同事和大家的支持让我愿意尽量分享自己的经验。”

志愿者河村弘明

这位70岁患者原籍清化省，现居广治省，曾两次中风。今年，她曾三次住院，在弘明的指导下进行康复锻炼。

他为范大娘按摩手臂和手掌，还指导她以多种方式活动双手。“您要放松”，他用不大流利的越语说。中风或因事故导致功能障碍的患者就像小孩一样要练习说话或练习最简单的肢体动作。“弘明的做法帮我母亲更快康复，我们视他如亲人”，范氏娥的女儿表示。

为范大娘辅助锻炼后，弘明又给下肢瘫痪的病人训练蹬车。病人的脚从踏板上滑落，无法往上提，他便帮助病人将脚抬回原位。对每个患者，他都体贴入微，有说有笑，幽默滑稽。

弘明是日本国际协力机构志愿者计划因新冠疫情而中断近一年的第一批志愿者之一。他从2021年3月18日来到广治综合医院工作。康复科的所有病人很快跟他熟悉，很喜欢他的治疗。

他说：“这是我第一次出国生活和工作，越南人的友善以及同事对工作的支持让我感到很有动力，我真的很高兴”。他与越南同事分享了很多日本的经验，如急性中风患者的康复技术、早期运动的重要性、日本医保运营流程等。

JICA志愿者派遣计划于1995年在越南启动，迄今为止，已有700多名日本志愿者来到越南，在数十个省市乃至偏远地区参与多领域工作。

广治综合医院副院长潘春南医生表示，河村弘明给我们分享了先进的日本医学知识、护理流程和专业知识，有助于患者早日康复。这是我们第二次迎来JICA志愿者。“患者喜欢志愿者，期待他们陪练。越南医生和康复师也从中学到了很多经验”，潘医生说。

弘明认为越南与日本不同的是，越南病人家属积极辅助患者的康复，这对患者出院后的生活非常重要。因此，他建议物理治疗师教给家属康复训练和护理病人的方式。

有的病人出院后同河村弘明联系，表示问候和感谢，讲述康复进展情况。有人把在家锻炼的视频、照片发给他，他看后指导他们调整动作。弘明所做的一切不仅仅是一名医务人员的责任和义务，更是一种真挚的情感，心灵相通的体现。

“越南是新冠疫情后日本最早派出志愿者的国家之一。历经26年，在越南开展的志愿者计划非常成功。” （JICA驻越南代表处首席代表清水彰）

文图/越南画报 越强 译/武蓉