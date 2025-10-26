越共中央公安机关第七届代表大会（2020—2025年任期）是一个成功的任期，在人民公安80周年从诞生、战斗到成长的历史中留下了许多深刻印记。在这5年任期内，地区和国际世界发生了快速、广泛且复杂的变化，出现了超出预期、前所未有的问题。在国内，从自然灾害、疫情到供应链中断、国际贸易竞争、税收政策等，都给经济社会发展带来了不少困难与挑战。然而，凭借坚强的意志，在中央委员会、中央政治局的英明、正确领导下，在人民的大力支持下，我们集中力量加速突破，坚定不移地推进革新事业，典型的是开展政治体系的精简和重组“革命”，实施两级地方政府模式，重构经济社会发展空间。结果，我们基本化解了各种困难和阻碍，完成或超额完成了越共十三大提出的系列指标和任务，其中有人民公安的重要且值得认可的贡献。



中央公安党委和全体人民公安力量在落实越共十三大决议中坚持以身作则、走在前列。尤其是，中央公安党委被评价为落实中央委员会关于进一步精简政治体系组织机构，提高运作效率的第18号决议。向党和国家提供的政治安全、社会治安战略参谋职能得到发挥。国家安全、领土主权和政治地位得到维护，社会治安秩序实现积极转变，在安保治理和管理上取得新突破，为全国人民创造了和平、安全、稳定的环境。公安党委基本完成了建设“真正清廉、坚强、正规、精锐、现代化，满足新形势下任务要求”的人民公安目标（中央政治局2022年3月16日第12号决议提出的目标）。数字化转型、抗灾减灾、消除临时住房、破旧房屋，也是本届任期人民公安取得的亮点。这些成果不仅生动证明了人民公安对党、祖国和人民的绝对忠诚，还为整个政治体系提供了实践经验，奠定了基础和注入了动力。

Công an Hà Nội hướng dẫn học sinh phòng tránh khói độc và cách di chuyển ra khỏi lớp khi có đám cháy xảy ra. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

紧紧围绕并有效落实党关于保卫国家安全的主张路线，人民公安充分发挥主力军、中坚力量的作用，守护“内安外和”，确保越南稳稳跻身世界最和平、安全国家之列，吸引国际朋友与合作伙伴前来合作。同时，人民公安及时掌握国际关系中新出现的趋势和问题，学习人类先进的经验、科技和知识，协助党制定符合国家建设与发展目标的政策。

在党的领导下，人民公安不仅圆满完成抗击新冠疫情一线力量的角色，还创造性地建成全国人口数据库，开启了现代化治安治理的新篇章，最大限度简化行政手续，为人民和企业创造最有利条件。犯罪得到有效遏制并逐年下降；无毒品乡村、治安示范街坊不断增加；交通安全、消防安全取得多方面进展，既促进发展，又巩固了社会的秩序、纪律、安全，人民过上更加幸福的生活，人的安全进一步得到保障。

国防安全领域的国际合作一同成为越南与多国关系的支柱。越南积极参与联合国维和行动、参与国际救援救灾，安全合作成果带来了政治互信，进而扩大与发展其他领域合作的条件，有助于“多交朋友、少结仇敌”，推动越南与各国关系不断深入、全面、有效发展。

人民公安干部战士始终出现在重要、艰难、危险的地方，舍身保护人民的生命和财产，无论何时何地，都秉持“人民需要时、人民困难时就有公安”的精神，彰显了学习和践行胡志明思想、道德、作风以及胡伯伯对人民公安的六条教诲的成效。进一步深化公安与人民之间的血肉关系，建设人民安全阵地，将人民安全阵地与全民国防阵地相结合，在牢固的“民心阵地”基础上，不断增强人民对党、国家和社会主义制度的信心。

经过一个充满印记的任期，中央公安党委领导全体人民公安“超越自我”，取得了许多堪称奇迹的成果与转折，展现了创新突破的思维，为党、为民，取得了重大成果，坚强有力地确认了“利剑”“钢盾”的作用，捍卫党、捍卫人民和社会主义制度，彰显了革命公安战士的品质。



越共人民公安第八次代表大会（2025—2030 年任期）恰逢全国迈入新纪元——一个繁荣富强、既具备机遇与有利条件，也面临诸多困难挑战的纪元之际。世界和地区形势的新演变；传统与非传统安全问题以及一系列具有时代特征的问题对国家建设与发展产生直接、多方面的影响，其中困难与挑战持续增加。敌对反动势力正千方百计利用二级地方政府模式运作初期，以及近期党各项决议落实过程中存在的疏漏和不足来进行破坏、歪曲、制造内部分裂、不团结，甚至正竭力破坏党的第十四次全国代表大会的成功。



越南共产党肩负着历史重任，领导全党、全民、全军胜利实现建国百年、建党百年的两个百年战略目标，到二十一世纪中叶，越南成为高收入发达国家。当前，最高且一以贯之的目标是"和平、稳定；快速、可持续发展并提高人民各方面生活水平"，让人民群众真正生活在独立-自由-幸福之中。人民公安必须是实现这些目标的核心力量之一。

